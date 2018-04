Telefónica Deutschland dringt verlies terug

Gepubliceerd op | Views: 375

MÜNCHEN (AFN) - Telefónica Deutschland is over de eerste maanden van dit jaar minder verlieslatend dan in het eerste kwart van 2017. De Duitse aanbieder van mobiele telefonie handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar, waarbij het onder meer het dividend verder wil opvoeren.

Telefónica sloot het kwartaal af met een tekort van 82 miljoen euro, tegenover een min van 99 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (oibda), aangepast voor eenmalige posten en effecten van Europese regels zoals die voor roaming, steeg met 5,4 procent tot 422 miljoen euro. De omzet bleef nagenoeg stabiel op bijna 1,8 miljard euro.

Het bedrijf, waar KPN een minderheidsbelang in heeft, zegt zich dit jaar te zullen richten op het verder integreren van zijn netwerkactiviteiten. Die klus moet tegen het einde van het jaar zo goed als afgerond zijn. Verder wees het concern naar zijn ,,solide kasstroom" die het mogelijk moet maken om zijn dividendbelofte na te komen.