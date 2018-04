BAM wil Den Houter als financieel topman

Gepubliceerd op | Views: 836

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM draagt Frans den Houter voor als financieel topman en lid van de raad van bestuur. Zijn voordracht staat op de rol van een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 26 juni. Den Houter wordt de opvolger van financieel directeur Thessa Menssen, die per 1 juli vertrekt.

De 43-jarige Den Houter is afkomstig van Heerema Marine Contractors, waar hij sinds 2010 heeft gewerkt. Sinds september 2012 was de bestuurder daar financieel verantwoordelijk. Eerder werkte hij onder meer bij Exxon Mobil en Shell. De voordracht van Den Houter, voor een periode van vier jaar, wordt gesteund door de raad van commissarissen en heeft een positief advies van de ondernemingsraad.

BAM kreeg eind vorig jaar te maken met een grote tegenvaller bij de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden, wat flinke druk op de aandelenkoers zette. Het was bepaald niet de eerste keer dat BAM de markt zo liet schrikken. De bouwonderneming uit Bunnik leed de afgelopen jaren vaker fikse verliezen op projecten waarop te laag was ingeschreven. Het vertrek van Menssen, eind januari openbaar gemaakt, was volgens de bouwonderneming ,,met wederzijdse instemming'' genomen, omdat de toekomstplannen van het bedrijf vroegen om ,,een andere invulling'' van de functie.