'Openingsverlies voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. Beleggers verwerken de zware koersverliezen op Wall Street en maken zich wederom op voor een drukke cijferdag. Op het Damrak kwamen onder meer WDP, ICT, Kas Bank en Van Lanschot Kempen met kwartaalberichten.

Het logistiek vastgoedfonds WDP zag de winst in het eerste kwartaal groeien en handhaafde de winstdoelstelling voor dit jaar. Ook ICT Group heeft de omzet in het eerste kwartaal duidelijk zien groeien. De automatisteerder handhaafde daarnaast de prognose voor heel 2018. Effectendienstverlener Kas Bank boekte meer winst en zag de baten toenemen.

Batenburg Techniek liet weten tevreden terug te kijken op het eerste kwartaal. De opbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn voor alle divisies gegroeid. Verder zijn de orderportefeuilles over het algemeen goed gevuld en ook de orderinstroom van de technisch dienstverlener ontwikkelt zich goed.

Philips Lighting

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting zal mogelijk bewegen op een waarschuwing van een concurrent. Osram Licht verlaagde zijn omzet- en winstverwachting voor zijn hele gebroken boekjaar vanwege de ,,onzekere macro-economische omstandigheden''.

Shell heeft een definitief besluit genomen om te investeren in zijn Vito-project in de Golf van Mexico. Het is de bedoeling dat de productie van het veld in 2021 van start gaat. Vito is dan het elfde diepwaterveld voor het olie- en gasconcern in de Golf van Mexico.

ArcelorMittal

Ook ArcelorMittal staat in de schijnwerpers. Het bod van het staalconcern op het Indiase Essar Steel bedraagt naar verluidt omgerekend bijna 3,8 miljard euro. Ook zouden er volgens de Indiase zakenkrant Business Standard aanvullende toezeggingen bij horen van nog eens circa 1 miljard euro. Daarmee zou het bod hoger zijn dan een rivaliserend bod van branchegenoot Numetal uit Mauritius.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index klom 0,4 procent tot 556,44 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 788,58 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent, Frankfurt zakte 0,2 procent.

Wall Street

Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent in de min op 24.024,13 punten. Het was de vijfde verliesdag op rij. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,7 procent.

De euro was 1,2211 dollar waard, tegen 1,2227 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte marginaal tot 67,67 dollar. Brentolie stond vlak op 73,85 dollar per vat.