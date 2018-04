Druk op resultaat Van Lanschot Kempen

Gepubliceerd op | Views: 286

DEN BOSCH (AFN) - De winst van Van Lanschot Kempen is in het eerste kwartaal van het jaar lager uitgevallen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Exacte cijfers gaf Van Lanschot niet. Volgens de vermogensbeheerder lag het kwartaalresultaat wel in lijn met de laatste twee kwartalen van vorig jaar.

De Bossche vermogensbeheerder wijt de daling aan aanhoudende druk op de rentemarge. Anders dan bijvoorbeeld een jaar eerder zijn de mogelijkheden om de lage rentestanden te compenseren op. Eerder kon Van Lanschot bijvoorbeeld de rentes op spaargeld verlagen. Een woordvoerster benadrukt dat de rentedruk vanaf de tweede helft van vorig jaar nadrukkelijker wordt gevoeld. Verder heeft Van Lanschot anders dan een jaar eerder geen ,,significante bijdrage van verkoopopbrengsten".

De netto-instroom bij de vermogensbeheerdivisie bedroeg 400 miljoen euro. Negatieve wisselkoerseffecten zorgden per saldo voor een daling van het klantvermogen met 1 miljard euro tot 82,7 miljard euro. Verder was bij online beleggingscoach EVI sprake van versnelde groei van het aantal klanten. Ook werd het productaanbod voor Private Banking- en Asset Management-klanten uitgebreid.

Kapitaalpositie

De kapitaalpositie (CET I-ratio) exclusief ingehouden winst van het lopende boekjaar kwam uit op 20,2 procent. De invoering van de nieuwe accountantsstandaard IFRS 9 zal volgens Van Lanschot een impact hebben van 20 basispunten.

Aandeelhouders mogen op 31 mei stemmen over de voorgestelde loonsverhoging tot een kwart voor de top van Van Lanschot. Er kwam veel kritiek op de salarisverhogingen omdat deze niet zouden bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Onder meer minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf een waarschuwing af aan de vermogensbeheerder. Voorafgaand aan de stemming geeft de raad van commissarissen van Van Lanschot tekst en uitleg over het voorstel.