Winst voor Value8 na versimpeling

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij Value8 heeft vorig jaar 21,1 miljoen euro winst gemaakt. Het beursgenoteerde bedrijf vereenvoudigde de structuur vorig jaar door zich op minder bedrijven te richten en een deel van de kleinere investeringen onder te brengen in MKB Nedsense. Daardoor is een vergelijking met voorgaande jaren lastig.

Volgens Value8 ontwikkelden de bedrijven waar het belangen in heeft zich vorig jaar goed. Dat leverde de investeringsmaatschappij 11,2 miljoen euro op door onder meer ontvangen dividenden, verkochte belangen en terugbetaalde leningen. Het reguliere resultaat gecorrigeerd voor de stelselwijziging is 2,4 miljoen euro.

Het eigen vermogen werd door de investeringsmaatschappij opgevoerd van 57,7 miljoen euro naar 79,3 miljoen euro. Ook de solvabiliteit verbeterde en Value8 wil op korte termijn meer schulden aflossen.

Positief voor lange termijn

Value8 ziet het positief in voor de lange termijn. De zeven ondernemingen waar het in investeert kunnen verder groeien en ook de structuurwijziging biedt meer ruimte voor waardecreatie. De investeerder wil 0,15 euro dividend per aandeel uitkeren in contanten of aandelen. Daarbovenop krijgen beleggers een bonusdividend van 5 procent in aandelen.

Het gaat bij het bonusdividend om 1 nieuw aandeel per 20 bestaande aandelen. Verder wordt een dividend in contanten van 1,75 euro voor de cumulatief preferente aandelen C voorgesteld.

Vorig jaar lukte het Value8 pas in november om een definitieve jaarrekening te publiceren. Dat had te maken met een onderzoek naar trustkantoor BK Group, waardoor de accountant niet eerder goedkeuring kon geven.