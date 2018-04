Gepubliceerd op | Views: 408

AMSTERDAM (AFN) - Effectendienstverlener Kas Bank heeft de winst afgelopen kwartaal zien groeien. Ook de baten namen toe, zo bleek woensdag uit een handelsbericht. Kas Bank zag wel de bedrijfslasten toenemen.

In het eerste verslagperiode van het jaar kwam de winst uit op 2,7 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder nog 2,2 miljoen euro. De baten kwamen uit op 25 miljoen euro, van 24 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2017. De bedrijfslasten stegen ten opzichte van de laatste periode vorig jaar tot 21,6 miljoen euro. Ze werden beïnvloed door een jaarlijkse bijdrage aan het resolutiefonds en extra investeringen in innovatie.

,,Derhalve is de winstgevendheid stabiel in vergelijking met de afgelopen kwartalen. Ons vooruitzicht voor 2018 blijft ongewijzigd'', aldus Kas Bank.

Ten opzichte van een jaar terug is overigens sprake van een sterke terugloop van de winst en de baten, zo komt uit het handelsbericht naar voren. Dat is niet onverwacht, vanwege de consolidatie bij het segment institutionele klanten van Kas Bank. Daardoor neemt het totale aantal van deze klanten af. In het eerste kwartaal van 2017 kwam de winst nog uit op 5,1 miljoen euro en bedroegen de baten 28,3 miljoen euro.