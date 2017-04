De euforie van gisteren heeft weer veel beleggers op het verkeerde been gezet en vandaag zakt de aex weer wat in elkaar... Al is er bij de opening nog een beetje nasleep op een debiele dag dat Frankrijk plotseling de wereld problemen in een slag had/heeft weggewerkt.Neen,,,,dat is nou reine goklust op iets inzetten wat er in werkelijkheid niets verbeterd,,, maar toch!