Cloud stuwt omzet SAP

WALLDORF (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse softwarefabrikant SAP heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een grotere interesse in de cloudsoftware van het concern, zo bleek dinsdag.

Het bedrijf realiseerde een kwartaalomzet van 5,3 miljard euro. Dat is zo'n 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en meer dan analisten hadden voorzien. Het was daarbij het vierde kwartaal op rij dat SAP de marktprognoses wist te verslaan. De opbrengsten bij de steeds belangrijker wordende divisie Cloudabonnementen en ondersteuning steeg met 34 procent tot 906 miljoen euro.

De operationele winst van de onderneming kwam in het eerste kwartaal uit op 1,2 miljard euro. SAP gaf eerder aan voor heel 2017 een omzet van 23,2 miljard tot 23,6 miljard euro te verwachten. Daarbij moet de operationele winst uitkomen op 6,8 miljard tot 7 miljard euro. Die prognose werd gehandhaafd.