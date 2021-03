Fed kondigt einde van beperkingen aan bankdividend aan

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse banken kunnen binnenkort weer zelf bepalen hoeveel dividend ze uitkeren aan hun aandeelhouders. De Federal Reserve is van plan de beperkingen op winstuitkeringen na 30 juni op te heffen voor banken die voldoende kapitaalbuffers hebben. Deze financiële instellingen mogen aandeelhouders dan ook weer vrijelijk belonen door eigen aandelen in te kopen.

De Federal Reserve begrensde vorig jaar de hoogte van de winstuitkeringen en aandelen-inkoopprogramma's voor banken. Uit stresstests bleek weliswaar dat Amerikaanse banken voldoende waren toegerust om stevige economische klappen op te vangen, maar uit voorzorg mochten ze niet te veel van hun kapitaal naar aandeelhouders laten vloeien.

De Fed verbood banken in juni vorig jaar onder andere om hun dividend te verhogen. Of ze überhaupt dividend mochten uitkeren, hing af van de hoeveelheid winst die ze boekten. Ook verbood de toezichthouder banken eigen aandelen in te kopen, maar deze maatregel werd in december al versoepeld.

Op dit moment voert de Fed opnieuw een stresstest uit voor Amerikaanse banken. Kredietverstrekkers die slagen, zullen na juni in niet langer gebonden aan dividendbeperkingen. De centralebankenkoepel gaat ervan uit dat dit voor de meeste banken geldt.