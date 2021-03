Winst op Wall Street na hoopvol signaal banenmarkt

NEW YORK (ANP) - Optimisme heeft donderdag de stemming bepaald op de New Yorkse aandelenbeurzen. De belangrijkste graadmeters sloten met winst na positieve signalen over het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daarnaast kondigde de Amerikaanse president Joe Biden aan het vaccinatietempo in de Verenigde Staten aanzienlijk te verhogen.

De Amerikaanse overheid meldde dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering uitkwam op 648.000, het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis in de VS. De afname was ook veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Biden wil dat in de eerste honderd dagen na zijn aantreden als president minstens 200 miljoen coronavaccins aan Amerikanen zijn toegediend. Dat is een verdubbeling van zijn oorspronkelijke ambitie.

GameStop

De combinatie van positief nieuws voor het economisch herstel werd op Wall Street begroet met een winst van 0,6 procent voor de Dow-Jonesindex. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 3909,52 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 12.977,68 punten.

Een opvallende stijger was GameStop, dat een dag eerder nog een derde van zijn beurswaarde verloor. Het aandeel van de gamewinkelketen, een geliefde speelbal van particuliere beleggers op forumsite Reddit, won ruim 52 procent. Twee andere bij Reddit-beleggers populaire bedrijven, bioscoopketen AMC en koptelefoonmaker Koss Corp, wonnen respectievelijk 21,3 en 57 procent.

Nike

Nike eindigde de sessie 3,8 procent lager. De sportkledingfabrikant is een van de westerse merken die in China onder vuur liggen omdat ze uit zorgen over dwangarbeid geen katoen meer gebruikt uit de Chinese provincie Xinjiang. Onder andere de populaire Chinese acteur Wang Yibo heeft zijn sponsorcontract met Nike opgezegd.

Vliegtuigmaker Boeing begint volgens mediaberichten weer met leveringen van zijn 787 Dreamliner, nadat deze vijf maanden lang waren opgeschort. Het aandeel steeg 3,3 procent.

De euro was 1,1763 dollar waard, tegenover 1,1764 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De olieprijzen vielen weer wat terug na de sterke opleving als gevolg van de blokkade van het Suezkanaal door een gestrand containerschip. Een vat Amerikaanse olie daalde 4,4 procent in prijs tot 58,47 dollar. Brentolie verloor 4 procent tot 61,82 dollar.