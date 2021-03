'Hout wordt duurder door grotere vraag en onzekere aanvoer'

ALMERE (ANP) - De houtmarkt heeft last van een toegenomen vraag naar hout en een instabiele grondstoffenmarkt, becijferde houtvereniging Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Daardoor dreigen minder aanbod en hogere prijzen. Zo neemt de vraag naar bouwmaterialen van hout wereldwijd toe en heeft de coronapandemie voor logistieke problemen gezorgd, waardoor leveringen stagneren.

Volgens de VVNH zijn de prijzen van naaldhout gemiddeld verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Een ongekende situatie, zegt de vereniging, die zich zorgen maakt over de beperkte beschikbaarheid van naaldhout, dat met name uit Europa komt. Tot aan de bouwvak, die doorgaans in de zomerperiode valt, zijn de meeste zagerijen in het noorden, oosten en midden van Europa uitverkocht. Wel verwacht de vereniging dat deze situatie tijdelijk is, omdat in de Europese bossen jaarlijks veel meer bijgroeit dan er wordt geoogst.

Hoe de periode voor naaldhout na de zomer eruit zal zien, hangt af van onder meer de vraag vanuit de Verenigde Staten en China en een mogelijk verbod op de export van stammen uit Rusland begin 2022.

Hardhout

Voor andere houtproducten stijgen de prijzen ook, vanwege onder meer stilgelegde productie in landen. Ook spelen andere coronagerelateerde problemen zoals het tekort aan containers, waardoor spullen moeilijker van de ene kant van de wereld naar de andere kant kunnen komen.

Hardhout uit tropische gebieden, dat in de woningbouw wordt gebruikt, is ook moeilijker te krijgen door aanvoerproblemen. Daardoor vallen de prijzen tot een kwart duurder uit dan vorig jaar. Voor plaatmaterialen, zoals triplex en MDF, wisselen de prijsstijgingen veel sterker, van 6 procent meer tot zelfs 60 procent meer voor sommige producten. Dat komt eveneens door een wereldwijd toegenomen vraag. De VVNH verwacht dat dit langere tijd zo zal blijven, omdat de productie niet op korte termijn zal toenemen.