Maaltijdbezorger Deliveroo onder vuur in aanloop naar beursgang

Ook in ons landje lopen diverse rechtzaken betreffende Uber en Thuisbezorgd over de hoedanigheid van de chauffeur of koerier, de druk wordt steeds verder opgevoerd.



Uiteindelijk zullen de apps en websites zich moeten conformeren aan de lokale wetgeving, de tijd van een handvol euro-munten+bak nassi voor een avondje koerieren gaat toch echt verdwijnen en tot het verleden behoren.



Er komt bescherming, rechten die worden uitgevoerd, een minimum inkomen en alles wat daar omheen hangt.



Beide bovenstaande oude economie bedrijven(alleen de bestelling of oproep is tech) zijn ook niet op schaalbaar, elke passagier of food bestelling heeft een medewerker nodig om de handeling uit te voeren.





Dat het aandeel Thuisbezorgd vandaag toch nog 80 euro doet is dus verbazingwekkend!