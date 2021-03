Grote containervervoerders overwegen schepen om Afrika te leiden

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Containervervoerders A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd overwegen hun containerschepen, die normaal gesproken door het Suezkanaal zouden varen, om te leiden via Kaap de Goede Hoop. Doordat een 400 meter lang containerschip overdwars is vastgelopen op de belangrijke vaarroute is een grote opstopping van schepen ontstaan.

A.P. Møller-Maersk, 's werelds grootste containervervoerder, meldt alle alternatieven voor de passage per schip door het Egyptische kanaal te overwegen. Ook Hapag-Lloyd onderzoekt op dit moment of het zin heeft vaartuigen langs om Afrika heen te laten varen, schrijft het bedrijf in een aparte verklaring.

Elf schepen van A.P. Møller-Maersk hebben tot dusver last van de blokkade, waarvan er drie vastzitten in de file van schepen. Het hangt af van de duur van de opstopping af of het mondiale distributienetwerk van het concern wordt geraakt door stremming, meldt het bedrijf. Hapag-Lloyd meldt dat vijf schepen last hebben van de opstopping in het Suezkanaal.