Bedrijfsleven aan gemeenten: bevries vaste lasten ondernemers

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten ondernemers niet opzadelen met lastenverzwaringen in 2022. Veel sectoren zijn dan nog amper hersteld van de coronacrisis. Met dat pleidooi komen werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een brief aan alle Nederlandse gemeenten uiten ze hun zorgen over de stijging van bepaalde gemeentelijke belastingen voor ondernemers dit jaar.

Vooral aan onroerendezaakbelasting, de heffing van gemeenten over vastgoed, zijn ondernemers dit jaar vaak meer kwijt dan een jaar geleden. De werkgeversorganisaties halen cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden aan, die duidelijk maken dat ondernemers dit jaar gemiddeld 5,3 procent meer kwijt zullen zijn aan deze belasting. Ook zijn er gemeenten die de onroerendezaakbelasting met 20 tot 30 procent laten stijgen. Slechts 49 van de 352 Nederlandse gemeenten hebben dit jaar deze belasting voor ondernemers verlaagd.

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat juist enkele van de zwaarst getroffen sectoren door de crisis, zoals de horeca, evenementensector en detailhandel, belangrijk zijn voor de aantrekkingskracht van stadscentra. Juist deze bedrijven hebben nog tot 2024 nodig om van de economische klap te herstellen.

Wegens die lange weg naar herstel pleiten de lobbygroepen voor het bedrijfsleven ook voor een langjarig en renteloos uitstel van de lokale belastingen. Tegelijkertijd erkennen ze dat gemeenten ook steeds krappere financiën krijgen, omdat door thuiswerken en reisbeperkingen bijvoorbeeld veel minder aan parkeergeld of toeristenbelastingen wordt verdiend. Ze willen dat het Rijk de gemeenten daarom financieel tegemoetkomt om tekorten op te lossen.