ACM legt nadruk op handhaving om onlineconsument te beschermen

DEN HAAG (ANP) - Techbedrijven kunnen dit jaar rekenen op meer handhaving van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het vertrouwen in de digitale economie, oftewel alles wat met digitalisering en internet te maken heeft, staat volgens de toezichthouder namelijk onder druk. Dit terwijl het belang van digitale diensten alsmaar toeneemt.

ACM-topman Martijn Snoep wijst op de dominantie van grote techbedrijven als Apple en Google, en de impact die dit kan hebben. "We zien dat consumenten grip dreigen te verliezen op hun eigen keuzes door de inzet van onlinetechnieken en algoritmes. En we zien dat de toegang van bedrijven tot hun klanten of tot innovaties belemmerd wordt door grote techbedrijven. Dit ondermijnt het vertrouwen in de digitale economie."

In 2020 lag voor de ACM de nadruk op het verduidelijken van de normen, voorlichting over de spelregels en rechten, en op het doen van onderzoek. Zo heeft de marktwaakhond verschillende leidraden uitgebracht om de normen waaraan bedrijven zich moeten houden te verduidelijken. Het is de bedoeling dat de nadruk in 2021 meer op handhaving zal liggen. Dat kan betekenen dat er meer boetes uitgedeeld gaan worden, maar dat hoeft volgens een woordvoerster niet per se het geval te zijn.

Afgelopen jaar heeft de ACM ook niet stil gezeten als het gaat om het aanpakken van bedrijven die de regels overtreden. Samen met toezichthouders uit andere landen heeft de ACM bijvoorbeeld Apple en Google gemaand duidelijker te zijn over het dataverbruik van hun apps. Ook Booking en Expedia zijn aangesproken op hun informatievoorziening. Zo mogen op boekingssites prijzen voor een hotelkamer niet als korting worden gepresenteerd als eigenlijk geen sprake is van korting.

Om verantwoording af te leggen berekent de ACM jaarlijks wat de financiële opbrengsten zijn van het toezicht. Voor 2020 komt de geschatte opbrengst uit op 510 miljoen euro, staat in het jaarverslag van de organisatie. Dat betekent dat alle Nederlanders gezamenlijk ruim een half miljard euro hebben bespaard doordat de toezichthouder zijn werk deed en bijvoorbeeld eerlijke concurrentie afdwong. Volgens de gebruikte rekenmethode is dat 90 miljoen euro meer dan in het voorgaande jaar.