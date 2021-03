Touroperator TUI somberder over zomerdrukte

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Reisorganisator TUI is minder optimistisch over de activiteiten van het bedrijf in de zomervakantie dan voorheen, vanwege nieuwe beperkingen door de coronapandemie. Dat zei TUI-topman Fritz Joussen bij de jaarvergadering van het concern. Daar zei hij ook dat de vraag naar reizen sterk is, maar dat de politiek moet zorgen voor de voorwaarden waaronder de toerismesector kan werken, zoals vaccins.

Vanaf juli verwacht de van oorsprong Duitse reisorganisator en luchtvaartmaatschappij op 75 procent te opereren ten opzichte van de zomer van 2019, in plaats van de eerder ingeschatte 80 procent. Volgens de reisoperator kan er nog wel snel worden opgeschaald als er vooruitgang wordt geboekt in het vaccineren en reisbeperkingen worden opgeheven, waardoor de vraag toeneemt. Joussen zei verder dat het einde van de reisbeperkingen in zicht is en dat hij hoopt dat het vaccineren voor meer boekingen zorgt later in het jaar.

TUI exploiteert hotels, voert vluchten en cruisereizen uit en verkoopt pakketreizen via zijn reisbureaus. Al die activiteiten kwamen door de pandemie stil te liggen. TUI had gehoopt dat de reissituatie met betrekking tot de pandemie in de zomer beter zou worden, maar alle hoop lijkt vervlogen vanwege aanhoudend hoge besmettingscijfers en lockdowns in diverse landen. Daaronder valt ook Duitsland, naast het Verenigd Koninkrijk de grootste markt voor TUI.