Lager begin voor Wall Street, aandeel Nike levert flink in

NEW YORK (ANP) - Het aandeel Nike was donderdag bij opening een opvallende daler op Wall Street, waar het sentiment toch al negatief was. De sportartikelenmaker uitte zijn bezorgdheid over het gebruik van katoen uit de Chinese provincie Xinjiang, waar veel Oeigoeren in 'heropvoedingskampen' leven. Dat resulteerde in een Chinese mediastorm.

Op Chinese sociale media roepen mensen elkaar op om producten van Nike niet meer te kopen. De populaire Chinese acteur Wang Yibo zegde zijn sponsorcontract met Nike op. Het aandeel Nike verloor 4,4 procent. De leidende Dow-Jonesindex stond, mede door het verlies van Nike, kort na de openingsbel 0,7 procent lager op 32.202 punten.

De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3871 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt tot 12.929 punten. Opmerkingen van Jerome Powell, de hoogste baas van centralebankenkoepel Federal Reserve, zorgde voor enige voorzichtigheid. Volgens Powell kan de centrale bank besluiten steun eerder af te bouwen nu de economie aan vaart wint, geholpen door het vaccinatieprogramma en het omvangrijke steunplan van president Joe Biden.

Olieprijs

Vanuit het ministerie van Handel kwam naar buiten dat het aantal nieuwe WW-aanvragen met 684.000 veel lager uitviel dan voorzien. Kenners hadden in doorsnee op 735.000 uitkeringen gerekend.

Daarnaast stond de olieprijs wat onder druk na de recente opmars. De blokkade in het Suezkanaal zorgde eerder voor die opleving, omdat er bezorgdheid was over de leveringen van olie. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent goedkoper op 59,12 dollar. Brentolie daalde 2,9 procent in prijs tot 62,55 dollar per vat.

Techondernemingen

Verder gaat de aandacht uit naar grote techondernemingen, nu de topbestuurders van Facebook, Twitter en Google-moeder Alphabet worden gehoord in het Congres. Alphabet en Facebook stonden tot 0,8 procent hoger. Twitter daalde 1,4 procent.

Verder hield de vrije val van mediaconcern ViacomCBS aan. Het aandeel verloor nog eens 0,5 procent nadat het de voorbije sessies al bijna een derde aan beurswaarde verloor. De koersval volgde op de aankondiging van het bedrijf dat het 3 miljard dollar wil ophalen met de verkoop van aandelen.

Rite Aid

Drogisterijketen Rite Aid verloor ruim 20 procent na zwaar tegenvallende cijfers. Met name de verkopen van verkoudheids-, hoest- en griepgerelateerde producten vielen zwaar tegen. In het kielzog ging branchegenoot Walgreens (min 2,2 procent) omlaag.

De euro stond op 1,1803 dollar, tegen 1,1834 dollar een dag eerder.