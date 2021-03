Tesla heeft meer dan 6000 'superchargers' in Europa

SAN FRANCISCO (ANP) - Maker van elektrische auto's Tesla heeft meer dan 6000 supercharger-laadpalen in Europa. Die staan op 601 verschillende locaties in 27 landen. De nieuwste uitbreiding van het netwerk is in Athene te vinden.

Tesla plaatste in 2013 de eerste supercharger in Noorwegen, tegelijk met de eerste levering van een Model S-auto in Europa. Noorwegen is een van de voorlopers op het gebied van elektrisch rijden en dat land heeft dan ook de drie grootste laadstations van Tesla in Europa. Die in Nebbenes tussen Oslo en Hamar is de allergrootste met 44 laadpalen.

In Nederland heeft Tesla 528 superchargers op 33 locaties.