Rotterdamse containerterminal ECT bekijkt gevolgen Suezopstopping

ROTTERDAM (ANP) - De grote Rotterdamse containerterminal ECT onderzoekt de gevolgen van de opstopping van containerschepen in het Suezkanaal. En dan met name op het gebied van planning, meldt een woordvoerder. Het in het Suezkanaal vastgelopen schip de Ever Given was onderweg van China naar Rotterdam en zou eigenlijk medio volgende week bij ECT binnen moeten lopen om duizenden zeecontainers te lossen.

Door het vastlopen van het schip is het scheepsverkeer in de uiterst belangrijke waterweg in Egypte geblokkeerd, waardoor een hele vloot aan andere schepen stilligt, waaronder ook containerschepen. Er wordt gevreesd dat het bergen van het 400 meter lange en 224.000 ton zware schip weken kan gaan duren.

Als het bergen van de Ever Given inderdaad weken gaat duren, kan dat volgens de zegsman van ECT tot ernstige verstoringen van het wereldwijde containervervoer gaan zorgen. Volgens hem loopt dat namelijk als een "soort busdienst" over de wereldzeeën. Als er geen schepen binnenkomen, vallen de werkzaamheden in de Rotterdamse haven deels stil. Maar als er ineens heel veel schepen komen als gevolg van opstoppingen kan het afhandelingssysteem in de terminals door de grote drukte in de problemen komen.

Schepen kunnen wel om Afrika heen gaan varen via Kaap de Goede Hoop, maar dat kost veel meer tijd. Via het Suezkanaal gaat ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel over zee. De haven van Rotterdam en dus ook ECT zijn erg afhankelijk van de handelsroute tussen Europa en Azië. De woordvoerder van ECT hoopt dan ook dat het vastgelopen schip in het Suezkanaal zo snel mogelijk vlot wordt getrokken.