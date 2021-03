Amerikaanse steunaanvragen onverwacht naar laagste niveau in jaar

WASHINGTON (ANP) - Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week uitgekomen op het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis. In totaal kwamen er in alle staten 684.000 aanvragen binnen, meldt het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid. Op 20 maart 2020 werd voor het laatst een lager niveau gemeten.

De afname was sterker dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op 730.000 nieuwe aanvragen gerekend. Ondanks de gunstige cijfers liggen de aanvragen nog altijd fors hoger dan voor de coronacrisis. Toen lag het wekelijkse aantal onder de 300.000.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse economie in het laatste kwartaal van vorig jaar harder is gegroeid dan eerder werd aangenomen. Een derde raming van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken kwam uit op een groei van 4,3 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl dat eerder nog 0,2 procentpunt lager was.

De Verenigde Staten maken gebruik van zogeheten geannualiseerde cijfers. Daarbij worden de groeicijfers van een kwartaal doorgerekend alsof die het om groei van een heel jaar gaat, waardoor de groeicijfers vaak hoger zijn dan wat we in Europa gewend zijn.