'Verzekeraar Achmea schrapt bijna 240 banen bij schadetak'

quote: Beurscrash in aantocht schreef op 25 maart 2021 12:54:

Bizarre partij is D66. Ze willen kamerlid Pieter Omtzigt wegpesten. Nu maar hopen dat D66 volgende keer wordt afgestraft en minder dan 2 zetels haalt.

CDA partij wil niet volgen wat Omzigt heeft blootgelegd: wss geen CDA in nwe kabinet ??Piete is TEVEELtegengewerkt door Rutte,d66, cs(de onbekende machten in Den Haag !!!!!!!!!!!!!