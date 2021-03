Philips wint op lager Damrak na verkoop huishoudtak

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Philips werd donderdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat het zorgtechnologieconcern zijn onderdeel voor huishoudelijke apparaten verkoopt aan een Chinese investeerder. Ook ING stond in het nieuws. De bank sluit meer dan de helft van zijn filialen in Nederland. De stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief door de vrees dat de striktere coronamaatregelen in veel landen zullen leiden tot een vertraging van het economische herstel.

Philips won 1,7 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De Chinese investeerder Hillhouse Capital betaalt in totaal zo'n 4,4 miljard euro voor de divisie, die onder meer koffiezetapparaten, strijkijzers en stofzuigers maakt. De overnameprijs is inclusief een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro om de naam Philips de komende 15 jaar te mogen blijven gebruiken. Philips had de huishoudtak in de etalage gezet, omdat die niet meer aansloot bij de belangrijkste activiteiten van het bedrijf.

De Amsterdamse AEX-index noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 684,94 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 1000,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

ArcelorMittal

Staalmaker ArcelorMittal kampte met de verslechterde economische vooruitzichten en behoorde tot de sterkste dalers in de AEX, met een min van 3 procent. Uitzender Randstad (min 3,1 procent) noteerde ex dividend. ING daalde 0,9 procent. De bank sluit 69 bankkantoren in Nederland, waardoor er nog maar 59 overblijven. Door de sluiting gaan 440 banen verloren.

In Madrid zakte Santander 0,8 procent. De Spaanse bank gaat 111 filialen en vier bankkantoren in het Verenigd Koninkrijk sluiten. Ook wordt het Britse hoofdkantoor verplaatst van Londen naar Milton Keynes en wordt de ruimte bij andere kantoren teruggebracht om kosten te besparen. De ongeveer 5000 betrokken werknemers krijgen een nieuw contract aangeboden, waarin thuiswerken wordt gecombineerd met de toegang tot gezamenlijke werkplekken.

CTP

De Nederlandse ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP beleefde een tam beursdebuut op Beursplein 5. Het aandeel bleef ongewijzigd ten opzichte van de introductiekoers van 14 euro per aandeel. De in Nederland gevestigde logistieke vastgoedinvesteerder, met Tsjechië als belangrijkste markt, haalde met zijn beursgang zo'n 850 miljoen euro op en wil dat geld gebruiken om verder te groeien.

De euro stond op 1,1814 dollar, tegen 1,1834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 60,18 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 63,60 dollar per vat.