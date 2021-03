ING sluit meer dan de helft van bankkantoren in Nederland

De kostenbesparingen door automatisering snap ik wel maar het gevolg is dat er van een klant steeds meer "doe het zelf" gevraagd wordt. Het is redelijk dat een deel van de kostenbesparingen terug gaat in de vorm van lagere tarieven want ieder jaar weer moet je meer euro's meenemen om een betaalrekening bij ING te kunnen betalen.



Waarom wordt het ieder jaar duurder: slechte leningen aan bedrijven, boekhoudfraude, witte boordencriminaliteit, bonuscultuur, en dat wordt allemaal afgewenteld op de hondstrouwe particuliere klanten die dit gewoon moeten accepteren. En dan nog is er in het vorige kwartaal door ING 300.000.000 winst gemaakt. Lekker zooitje is het daar.