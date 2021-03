'Bergen schip Suezkanaal kan weken duren'

DEN HAAG/ROTTERDAM (ANP) - Het lostrekken van het schip de Ever Given dat dinsdag vastliep in het Suezkanaal kan dagen zo niet weken in beslag nemen, denkt evofenedex. De ondernemersvereniging is dan ook bezorgd over de impact van de blokkade op de internationale handel en logistiek van veel ondernemers. De vereniging benadrukt daarbij dat de situatie in de containerlijnvaart door de coronacrisis al slecht was.

Evofenedex legt uit dat dagelijks 9 miljard euro aan goederen door het Suezkanaal wordt vervoerd. Veel van die schepen hebben als eindbestemming Rotterdam.

Volgens Peter Berdowski, topman van maritiem dienstverlener Boskalis die helpt bij het loskrijgen van het schip, is het nog te vroeg om te zeggen hoe lang de klus zou kunnen duren. Volgens hem ligt het containerschip vast als een "gestrande walvis". Berdowski sluit niet uit dat het lostrekken van het schip weken kan gaan duren, zei hij eerder tegen Nieuwsuur.

Honderd schepen

Momenteel liggen er ruim honderd schepen te wachten op toegang tot het Suezkanaal. Als de stremming lang aanhoudt, zullen rederijen moeten overwegen om om Afrika heen te varen. Dit zorgt voor een extra vaartijd van ruim een week en extra kosten en uitstoot vanwege het brandstofverbruik.

De ondernemersvereniging benadrukt verder dat de vertraging en de groeiende rijen van wachtende schepen veel druk zetten op de afhandeling van de verschillende terminals in de haven van Rotterdam. Daardoor lijken extra opstoppingen in de maak.

Verstoringen

Sinds de uitbraak van het coronavirus is binnen de containerlijnvaart al sprake van verstoringen. Voordat de problemen in het Suezkanaal speelden, was er al sprake van een gebrek aan containers wat zorgde voor torenhoge tarieven. Daarnaast liet de betrouwbaarheid van vaarschema’s te wensen over.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten de situatie te volgen en de verdere ontwikkelingen in het Suezkanaal af te wachten. "Het is koffiedik kijken hoe lang het gaat duren", aldus een woordvoerder. Volgens hem is er wel vaker sprake van vertragingen bij het wereldwijde zeevervoer en zijn de gevolgen voor de Rotterdamse haven nu nog moeilijk in te schatten.