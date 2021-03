Tam beursdebuut vastgoedbedrijf CTP op Damrak, AEX vrijwel vlak

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP beleefde donderdag een tam beursdebuut op het Damrak. De Europese aandelenbeurzen lieten overwegend kleine verliezen zien. De striktere coronamaatregelen in veel landen wakkerden de zorgen aan over het economische herstel. De aandacht ging verder uit naar de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip dinsdag vastliep. Het kanaal is belangrijk voor de bevoorrading van olie, aardgas en andere handelsgoederen.

CTP liet weinig beweging zien ten opzichte van de introductiekoers van 14 euro per aandeel. De in Nederland gevestigde logistieke vastgoedinvesteerder, met Tsjechië als belangrijkste markt, haalde met zijn beursgang zo'n 850 miljoen euro op en wil dat geld gebruiken om verder te groeien. CTP, dat op termijn ook actief wil worden in Nederland, heeft een beurswaarde van zo'n 5,6 miljard euro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 686,24 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1004,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

EU-top

Beleggers hielden ook de EU-top in de gaten. De 27 EU-leiders houden donderdag en vrijdag hun traditionele voorjaarstop, die vanwege de verslechterde coronasituatie per videoverbinding plaatsvindt. De hoofdpunten zijn het versnellen van het inenten van de bevolking en een exportverbod van coronavaccins die in de EU worden gemaakt. De Amerikaanse president Joe Biden is ook van de partij, om over de trans-Atlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

Dataleverancier RELX was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent. Uitzender Randstad (min 2,8 procent) noteerde ex dividend. Galapagos zakte 2,4 procent in de MidKap. Topman Onno van de Stolpe doet een stap terug bij het biotechnologiebedrijf. Hij draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden over aan Bart Filius, die zich tot nu toe met financiën bezighield. Van de Stolpe, die wel de rol van topman houdt, blijft de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten overzien.

AstraZeneca

In Londen won AstraZeneca 0,8 procent. Volgens de farmaceut is zijn vaccin in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen. De bekendmaking volgde na kritiek van Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen dat AstraZeneca "verouderde informatie" zou hebben gebruikt.

De euro was 1,1807 dollar waard, tegenover 1,1834 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 60,35 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 63,75 dollar per vat.