Circa 25.000 aanmeldingen voor proefvakantie naar Rhodos

De proef is onderdeel van de overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’.



De vakantiegangers (tussen 18 en 70 jaar, zonder hoog-risicopatiënten) moeten wel:

- een negatieve PCR-test tonen in het hotel,

- mogen het resort niet uit en

- moeten bij thuiskomst in quarantaine.

- en ook het hotelpersoneel wordt steeds getest.



Wat denk je: hoeveel besmettingen zullen er dan zijn ?



Noemt de overheid dan een pilot om te kijken of we veilig op vakantie kunnen