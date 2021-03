Albert Heijn stopt met gratis plastic zakjes bij fruitafdeling

quote: Dongen schreef op 25 maart 2021 09:10:

[...]

en dan telkens de prijsstickers er af weken? Hoe moet ik dat zien?

Ik vraag mij ook af of dit gaat werken of dat het juist averechts werkt op de verkopen.Voor zover ik begrijp zijn deze verszakjes versterkt met nylon waardoor het in principe niet te recyclen is als LD-PE kunststof.Wat zijn daarnaast de productiekosten van zo'n verszakje, volgens mij liggen deze vele malen hoger dan de wegwerpzakjes.En hoe is de bereidheid van de consument om elk verszakje thuis te reinigen en consequent weer mee te nemen naar de winkel.Meestal zullen ze "verdwijnen" in de plastic container ondanks dat het daar niet thuis hoort.Daarnaast blijft het de vraag, is de consument bereid wanneer hij of zij zonder zak in de winkel staat voor elk los product 30 cent bij te lappen.Regelmatig slaat de Groene Drift flink door, bedacht door hoogopgeleide jongetjes en meisjes die ver van de realiteit af staan.