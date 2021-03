Coronazorgen en EU-top centraal op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Het oplopende aantal coronabesmettingen in veel grote Europese landen en de EU-top over het coronabeleid staan donderdag centraal op de aandelenbeurzen. De striktere maatregelen om het coronavirus in te dammen wakkeren de zorgen aan over het economische herstel. Techaandelen zullen daarbij mogelijk onder druk komen te staan na het forse verlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook gaat de aandacht uit naar de blokkade van het Suezkanaal, waar een groot containerschip dinsdag vastliep. Het kanaal is belangrijk voor de bevoorrading van de EU met olie, aardgas en andere handelsgoederen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren af te koersen op een licht lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten donderdag overwegend kleine winsten zien.

De 27 EU-leiders houden donderdag en vrijdag hun traditionele voorjaarstop, die vanwege de verslechterde coronasituatie per videoverbinding plaatsvindt. De hoofdpunten zijn het versnellen van het inenten van de bevolking en een exportverbod van coronavaccins die in de EU worden gemaakt. De Amerikaanse president Joe Biden is 's avonds ook van de partij, om over de trans-Atlantische samenwerking en internationale ontwikkelingen te praten.

Effectief

AstraZeneca liet weten dat zijn vaccin in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief is gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen. De bekendmaking volgde na kritiek van Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen dat AstraZeneca "verouderde informatie" zou hebben gebruikt. De Brits-Zweedse farmaceut stelde eerder dat het vaccin in 79 procent van de gevallen effectief was.

In Amsterdam gaat de aandacht uit naar Galapagos. Topman Onno van de Stolpe doet een stap terug bij het biotechnologiebedrijf. Hij draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden over aan Bart Filius, die zich tot nu toe met financiën bezighield. Van de Stolpe, die wel de rol van topman houdt, blijft de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten overzien. De stap volgt op het nieuws dat het bedrijf zijn ontwikkelingspijplijn tegen het licht gaat houden.

CTP

CTP maakt zijn opwachting op het Damrak. De ontwikkelaar van bedrijventerreinen wil met zijn beursgang zo'n 850 miljoen euro ophalen. De in Nederland gevestigde onderneming, met Tsjechië als belangrijkste markt, wil dat geld gebruiken om verder te groeien. De aandelen worden in de markt gezet voor een prijs van 14 euro per stuk. Het bedrijf krijgt daarmee een beurswaarde van 5,6 miljard euro.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegenover 1,1834 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent tot 60,03 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 63,42 dollar per vat.