Na H&M ook Nike onder vuur in China om boycot katoen uit Xinjiang

PEKING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Na kledingketen H&M ligt nu ook Nike onder vuur in China, omdat het Amerikaanse sportmerk vanwege zorgen over dwangarbeid geen katoen meer gebruikt uit de Chinese provincie Xinjiang. Op Chinese sociale media roepen mensen elkaar op om producten van Nike niet meer te kopen. En de populaire Chinese acteur Wang Yibo heeft zijn sponsorcontract met Nike opgezegd.

De ophef begon nadat Chinese jongerenorganisaties met boze verklaringen kwamen richting de westerse bedrijven. "Wil je geld verdienen in China terwijl je valse geruchten verspreidt en Xinjiang-katoen boycot? Wishful thinking", zo klonk het bijvoorbeeld. Een andere organisatie noemde uitlatingen van H&M over het onderwerp "onwetend en arrogant".

Maar het blijft waarschijnlijk niet bij kritiek alleen. De naam van H&M is om onduidelijke reden opeens niet meer terug te vinden op een belangrijk e-commerceplatform van het Chinese webwinkelconcern Alibaba. H&M China is vanwege de ophef al met een korte verklaring gekomen. Daarin benadrukt het bedrijf dat het geen politieke stelling inneemt.

Recente internationale ontwikkelingen

De ontwikkeling is opmerkelijk omdat de westerse bedrijven niet recent lieten weten de banden met katoenproducenten uit Xinjiang door te snijden. De berichten waar de Chinezen op reageren stonden al langer op de websites van de bedrijven. De acties lijken daarom eerder een reactie op recente internationale ontwikkelingen. Maandag legden de Europese Unie en de Verenigde Staten China nog sancties op vanwege mensenrechtenschendingen.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang, wat tevens een belangrijk katoengebied is. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten en experts van onder meer de Verenigde Naties. De regering in Peking ontkent dat te doen en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen worden heropgevoed.