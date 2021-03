Rabobank biedt verkopers bol.com mogelijkheid tot snelle lening

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers die verkopen via bol.com kunnen mogelijk voor een snelle lening terecht bij Rabobank. De financiële instelling is een samenwerking aangegaan met de webwinkel waardoor aangesloten bedrijven er binnen een kwartier achter kunnen komen of ze voor een lening in aanmerking komen en hoeveel geld ze kunnen lenen. Ook geeft Rabobank ze de mogelijkheid de lening flexibel af te lossen.

Bij het verstrekken van krediet maakt Rabobank gebruik van de verkoopcijfers van bol.com. Daarmee wordt de ondernemer een hoop werk uit handen genomen en is snel duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Bij de aflossing wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke omzet van de ondernemer die via bol.com verkoopt. In een maand die qua omzet wat tegenvalt zou iets minder afgelost mogen worden. In goede tijden zou dit andersom kunnen zijn. De lening, bijvoorbeeld om voorraden aan te leggen om daarmee seizoenspieken op te vangen, wordt vervolgens binnen drie tot twaalf maanden afgelost.

Volgens Rabobank zullen honderden partners van bol.com hier dit jaar al gebruik van maken. Ongeveer 43.000 ondernemers maken inmiddels gebruik van het platform van bol.com. Het is voor de ondernemers niet noodzakelijk om bij Rabobank te bankieren. Zij kunnen ook een rekening hebben bij ING of ABN AMRO om een flexibele financiering te ontvangen.