Minder goederenimport Nederland vanuit Afrika in 2020

DEN HAAG (ANP) - De goederenimport door Nederland vanuit Afrika is vorig jaar gedaald, net als de Nederlandse export naar het continent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de nieuwe Internationaliseringsmonitor waarin de handelsrelatie met Afrika centraal staat.

Nederland importeerde in 2020 voor 10,9 miljard euro aan goederen, zoals olie, cacaobonen, fruit en snijbloemen, uit Afrika. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de Nederlandse export naar Afrika met 10 procent naar 15 miljard euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om benzine, machines, zuivel en medicijnen. De dalingen komen vooral door de coronacrisis en de lagere olieprijs omdat relatief veel gehandeld wordt in olieproducten, aldus het CBS.

De afgelopen vijftig jaar nam de Nederlandse goederenhandel mondiaal toe, zowel de invoer als de uitvoer. Het groeitempo van de goederenimport uit Afrika bleef achter bij het totaal. Het aandeel van Afrika was in de periode 2011-2020 gemiddeld 3,1 procent van de totale goederenimport.

Het CBS zegt verder dat relatief weinig Nederlandse bedrijven handelen in goederen met Afrika. Er zijn meer bedrijven die exporteren naar het continent dan bedrijven die daarvandaan importeren. Naar Afrika exporteerden in 2019 zo’n 7000 bedrijven; uit Afrika importeerden ongeveer 3900 bedrijven, aldus het statistiekbureau.