S&P bevestigt rating van DSM

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van speciaalchemiebedrijf DSM bevestigt op A-. De outlook houdt S&P daarbij op stabiel.

Wel past S&P zijn oordeel over de liquiditeitsratio licht naar beneden aan. In plaats van uitzonderlijk wordt die nu sterk genoemd. Dat heeft deels te maken met de betaling in contanten van de overname van Glycom. Dat DSM geen leningconvenanten heeft, beschouwt S&P dan weer als iets positiefs.