Wall Street geeft recordwinst een passend vervolg

Nog maar kort geleden hadden we wekenlang een government shutdown omdat er geen geld was in Amerika en nu even zomaar 2 biljoen dollar weggeven, forse werkeloosheid en een economie die stil valt en de Amerika praten enkel over 1 ding: hoe goed de beurs het doet op TV. Wat houden ze zichzelf enorm voor de gek, de grote klap gaat komen let maar op!