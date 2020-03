Europese autoriteiten overwegen meer verlichting voor banken

Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: banken, Europa

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese autoriteiten overwegen banken die nog gebukt gaan onder een last van slechte leningen uit het verleden tegemoet te komen vanwege de coronacrisis. Die extra maatregelen komen bovenop andere gunstigere regelingen voor banken zoals die voor het aanhouden van kapitaalreserves en die over limietbepalingen.

Een optie die wordt onderzocht, is het tijdelijk opschorten van een deel van de boekhoudregels (IFRS9) die banken in 2018 dwong om verliezen op dubieuze leningen eerder in de boeken te zetten dan voorheen. De Europese Centrale Bank (ECB) beloofde eerder bij de handhaving van bestaande regels flexibel te zijn.

Het is de autoriteiten er alles aan gelegen om Europese banken in een vroeg stadium van de coronacrisis te ondersteunen. Dit zodat banken op hun beurt ook geld in de economie kunnen blijven pompen, onder meer via kredietverstrekking aan kleine en middelgrote ondernemingen. De ECB beloofde die bedrijven eerder al steun.

Niet-rendabele leningen

De autoriteiten zouden zich ervan bewust zijn dat banken straks mogelijk met een groot pakket aan niet-rendabele uitstaande leningen zitten. Het opschorten van de boekhoudregels zou enige verlichting kunnen geven aan de banken, maar zou tegelijkertijd ook investeerders af kunnen schrikken. Dit omdat het werkelijke risico op de balansen van banken niet zichtbaar is, wat het vertrouwen in de sector geen goed zal doen.

Een andere maatregel die daarom wordt overwogen, is het verlengen van een overgangsperiode die voor 2018 overeen was gekomen. In het kort komt die regeling erop neer dat banken meer ruimte krijgen om te voldoen aan bepaalde kapitaaleisen, zonder dat daarbij direct wordt gesneden in uitbetalingen aan aandeelhouders.

Beleidsmakers in de EU praten naar verluidt nog deze week over maatregelen praten. De Europese Commissie kon alleen bevestigen dat wordt gesproken over maatregelen om banken te verlichten.