BAM sluit bouwplaatsen in Verenigd Koninkrijk

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM Construct heeft met ingang van woensdag al zijn bouwwerkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk stilgelegd. De BAM-dochter deed dat naar aanleiding van de strengere maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te bestrijden. De bouwplaatsen blijven zeker tot en met het weekeinde leeg.

Mogelijk kan er volgende week weer verder gebouwd worden, dat hangt af of dat kan terwijl de richtlijnen om verspreiding van corona tegen te gaan in acht kunnen worden genomen. BAM zal continu blijven kijken of de werkzaamheden doorgang kunnen vinden als de richtlijnen vanuit de Britse regering veranderen.