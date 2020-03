Flinke daling hypotheekaanvragen in VS

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week in het sterkste tempo gedaald sinds 2009, mede door de ontwrichting van het openbaar leven door de coronacrisis. Volgens makelaarsorganisatie Mortgage Bankers Association (MBA) kelderde het aantal aanvragen met ruim 29 procent.

Ook de grote onrust op de financiële markten en de stijgende leenkosten zorgden voor terughoudendheid bij het aanvragen van een hypotheek door Amerikanen. In de voorgaande week was al sprake van een daling met 8,4 procent.