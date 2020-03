Beurzen zien winst verdampen, AEX in het rood

Gepubliceerd op | Views: 871

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zagen woensdag de eerdere forse winsten grotendeels verdampen. Beleggers bleven voorzichtig na de historische opmars een dag eerder, die de Amerikaanse Dow-Jonesindex de grootste dagwinst opleverde sinds de Grote Depressie in 1933. Het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hebben bereikt over het omvangrijke noodpakket zorgde daarbij wereldwijd voor enige hoop bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent lager op 458,47 punten. De hoofdindex beleefde dinsdag de beste dag sinds de financiële crisis in 2008 met een winst van bijna 9 procent. De MidKap steeg 1,2 procent tot 644,72 punten. Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Frankfurt klom 0,2 procent. Het Duitse ondernemersvertrouwen is door de coronacrisis in maart nog sterker gekelderd dan eerder werd aangenomen. De beurs in Milaan daalde 0,2 procent.

Het Witte Huis heeft een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar (1850 miljard euro) om de economie te helpen tijdens de coronapandemie. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen. Het is de grootste noodsteun ooit.

Altice Europe

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler in de AEX met een min van 6 procent. Biotechnoloog Galapagos was koploper met een winst van 7 procent.

Altice Europe klom 11 procent in de MidKap. Het kabel- en telecomconcern rekent in heel 2020 op een verdere stijging van de operationele winst ondanks de coronacrisis. Het bedrijf kampt wel met nadelige effecten van winkelsluitingen en lagere advertentie-inkomsten, maar verwacht dat de kasstromen "veerkrachtig" zullen blijven.

NIBC

NIBC steeg 26 procent. De Haagse zakenbank en investeerder Blackstone maken vorderingen met hun overnamedeal. Avantium won 20 procent. Het speciaalchemieconcern leed vorig jaar minder verlies. Automatiseerder Ctac (plus 7 procent) kondigde aan zijn dividendvoorstel te veranderen vanwege de coronacrisis.

In Frankfurt steeg E.ON 7 procent. De Duitse energiereus wordt ook geraakt door de coronacrisis. Het moederbedrijf van Essent voorziet winstdruk dit jaar door een daling van de vraag naar elektriciteit. Ook vreest het concern dat investeringsprojecten door de virusuitbraak vertraagd zullen worden.

De euro was 1,0840 dollar waard, tegen 1,0788 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 24,04 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 26,75 dollar per vat.