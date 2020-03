'Sterke kwartaalupdate Altice'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kwartaalupdate van kabel- en telecombedrijf Altice Europe was sterk. Vooral het vooruitzicht op versnelde omzetgroei in alle belangrijke markten van het Franse concern is positief, oordelen analisten van Goldman Sachs.

De zakenbank is verder blij dat Altice voor het eerst een expliciete toezegging deed over de beoogde verhouding tussen de nettoschulden en het bedrijfsresultaat. Een belangrijke vraag blijft volgens Goldman Sachs of de vrije kasstroom positief kan worden in 2020. Het bedrijf zou in een conference call hebben gemeld nog niet zover te zijn dat het een prognose van een positieve kasstroom voor dit jaar kan geven. Wel is het bedrijf zelfverzekerd over verbeteringen op dit vlak.

Goldman Sachs hanteert een buy-advies voor Altice. Altice staat kort na opening 11,6 procent hoger op 4,13 euro.