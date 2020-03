'Beurzen voorzichtig omhoog na forse opleving'

Gepubliceerd op | Views: 1.118

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag naar verwachting met een voorzichtige winst beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken wat hoger te openen na de historische opmars een dag eerder. De AEX-index op het Damrak beleefde dinsdag de beste dag sinds de financiële crisis in 2008. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex met een winst van 11 procent de sterkste eendaagse stijging zien sinds de Grote Depressie in 1933.

In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse regering een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar (1850 miljard euro) om de economie te helpen met de gevolgen van de coronapandemie. Het akkoord werd bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister van Financiën Steven Mnuchin.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tegen nieuwszender Fox dat hij graag zou zien dat bedrijven die momenteel dicht zijn vanwege de coronacrisis rond Pasen, op 12 april, weer open kunnen. Volgens Trump zijn er drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beteugelen en kunnen Amerikanen de voorzorgsmaatregelen in acht nemen en tevens aan het werk gaan. De president verklaarde wel de adviezen van virologen te volgen en zijn beleid te zullen baseren op "harde feiten".

Altice Europe

Op het Damrak liet Altice Europe weten in heel 2020 te rekenen op een verdere stijging van de operationele winst en opbrengsten ondanks de coronacrisis. Het kabel- en telecombedrijf kampt wel met nadelige effecten van winkelsluitingen, waardoor de verkopen tijdelijk onder druk staan, en lagere advertentie-inkomsten, maar verwacht dat de kasstromen "veerkrachtig" zullen blijven.

Avantium kwam nog met jaarcijfers. Het speciaalchemieconcern verhoogde vorig jaar de omzet, terwijl het verlies werd teruggedrongen. Automatiseerder Ctac kondigde aan zijn dividendvoorstel te veranderen vanwege de coronacrisis. In plaats van een cashdividend van 0,08 euro per aandeel wordt nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voorgesteld. Ook is de aandeelhoudersvergadering van 13 mei uitgesteld.

Indexen

De AEX-index sloot dinsdag bijna 9 procent hoger op 461,73 punten en de MidKap klom 9,6 procent tot 636,83 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 11 procent. In New York won de Dow-Jonesindex 11,4 procent tot 20.704,91 punten. De brede S&P 500 klom 9,4 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 8,1 procent bij.

De euro was 1,0816 dollar waard, tegen 1,0788 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent meer op 24,92 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 27,95 dollar per vat.