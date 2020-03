Nikkei fors hoger na historische rally Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 182

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw fors hoger gesloten. Het was de derde winstbeurt op rij. Beleggers trokken zich op aan de historische opmars op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex met een winst van 11 procent de sterkste eendaagse stijging liet zien sinds de Grote Depressie in 1933. Het nieuws dat de Amerikaanse regering en de Senaat een akkoord hebben bereikt over het omvangrijke noodpakket voor de grootste economie ter wereld zorgde voor optimisme.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 8 procent op 19.546,63 punten en bereikte het hoogste niveau in twee weken tijd. Een dag eerder won de hoofdindex al ruim 7 procent. Beleggers reageerden ook opgelucht op het nieuws dat de Olympische Spelen van Tokio niet dit jaar worden gehouden vanwege de coronacrisis, maar uiterlijk in de zomer van 2021. Het Japanse advertentiebedrijf Dentsu, het belangrijkste marketingbureau voor de Zomerspelen, en sportkledingmaker Asics werden flink hoger gezet. Ook aandelen in de zwaar getroffen vastgoedsector waren in trek.

Ook elders in de Aziatische regio gingen de beurzen verder vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 3 procent bij. De Kospi in Seoul steeg 5,7 procent. De All Ordinaries in Sydney ging met een winst van 5,5 procent de dag uit onder aanvoering van de grote Australische banken. De beursgraadmeter in India won 1 procent. Het dichtbevolkte land gaat 21 dagen op slot om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.