Oliereus Sinopec kiest voor recorddividend

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese olieconcern Sinopec verhoogt zijn winstuitkering naar een recordniveau. Het grootste olieraffinagebedrijf ter wereld profiteerde het afgelopen jaar niet alleen van de gestegen olieprijzen, maar deed ook goede zaken met zijn brandstoffen- en chemicaliënactiviteiten.

De nettowinst steeg met bijna 10 procent tot 51,2 miljard yuan, zo'n 6,6 miljard euro. Het bedrijf stelt een dividend voor van 0,5 yuan per aandeel.

Naast de grote raffinagetak richtte Sinopec zich met zijn productiedivisie steeds meer op gas en minder op olie. Daarmee speelde het in op de uitdrukkelijke wens van president Xi Jinping die het gebruik van kolen in China wil verminderen. Olie is een minder vervuilend alternatief.

Concurrent PetroChina meldde donderdag al een verdrievoudiging van zijn winst tot 22,8 miljard yuan. Cnooc, een andere rivaal, komt volgende week met cijfers.