Uber gooit ook handdoek in Zuidoost-Azië

SINGAPORE (AFN) - Uber heeft overeenstemming bereikt met zijn rivaal in Zuidoost-Azië, Grab, over de verkoop van al zijn activiteiten in de regio. De taxidienst krijgt in ruil daarvoor een belang van 25 tot 30 procent in Grab, zo melden ingewijden.

De verkoop, die naar verwachting op maandag wordt bekendgemaakt, betekent een nieuwe nederlaag voor Uber buiten de thuismarkt in de Verenigde Staten. Eerder sloot het bedrijf al vergelijkbare deals met Didi Chuxing in China en Yandex in Rusland, omdat het er ook daar niet in slaagde voldoende voet aan de grond te krijgen.

Uber en vergelijkbare diensten steken wereldwijd veel geld in uitbreiding van hun marktaandeel. Die concurrentiestrijd kostte Uber miljarden dollars, waarna het in minder kansrijke markten eieren voor zijn geld koos.

Uber en zijn rivalen kennen een grote gemeenschappelijke investeerder, het Japanse SoftBank. Die drong naar verluidt aan op consolidatie om de winstgevendheid te verbeteren.

De app van Grab is geïnstalleerd op ongeveer 86 miljoen telefoons. De dienst is actief in 190 steden in Singapore, Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Thailand, Vietnam, Myanmar en Cambodja.