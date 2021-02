Speelgoedmaker Hasbro maakt Mr. Potato Head genderneutraal

PAWTUCKET (ANP/BLOOMBERG) - Speelgoedfabrikant Hasbro gaat het speeltje Mr. Potato Head genderneutraal maken. Het speelgoed in de vorm van een plastic aardappel waar allerlei losse onderdelen zoals een neus, oren, ogen, een bril en een snor in kan steken, verliest dan ook zijn aanspreektitel en gaat verder als Potato Head door het leven. Het speeltje is bekend van de filmreeks Toy Story waarin het, in de vorm van een echtpaar, een belangrijke bijrol heeft.

Hasbro maakt Mr. Potato Head al sinds 1952 en heeft al eerder aanpassingen gedaan. Tot 1987 had de plastic aardappel een pijp als accessoire, maar die werd geschrapt om roken niet aan te moedigen. In 1992 paste Hasbro het levensverhaal van Mr. Potato Head aan. Toen kreeg de plastic aardappel een actievere levensstijl aangemeten en werd de Engelse term 'couch potato' geschrapt, waarmee iemand wordt bedoeld die het grootste deel van zijn tijd op de bank hangt.

Hasbro gaat Potato Head ook op duurzamere wijze produceren. De aardappel wordt van plastic op plantaardige basis gemaakt en ook krijgt het speeltje minder plastic in de verpakking.

Speelgoedmakers proberen de laatste jaren een groter publiek aan te spreken. Zo zag Hasbro's concurrent Mattel de verkopen van zijn Barbie-poppen stijgen toen het modellen met verschillende huidskleuren en lichaamstypes op de markt bracht. Hasbro liet weten dat de veranderingen ingegeven zijn omdat consumenten hun waarden willen herkennen in het speelgoed dat ze aan hun kinderen geven.