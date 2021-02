EU-landen eens over wet openbare belastingafdracht multinational

Goed zo. Amazon betaalt alleen 1,2% belasting ! Rara hoe kan dit. Waarschijnlijk brievenbus constructie of Nederland belastingparadijs.Geen wonder dat het de producten goedkoper kan aanbieden dan de winkeliers. Mensen kijken in de winkels en vragen van alles, maar kopen later on line bij Amazon omdat het een tientje goedkoper is. En later gaan bijna alle winkels over de kop. Amazon haalt ook zijn meeste verdiensten uit reklame en niet uit on line verkopen. Maar is wel in vele landen de grootste qua on line verkopen en in Amerika is hun omzet al 50% van alle on line omzet daar. In India is Amazon al verboden omdat het teveel retailers kapot maakt.

Tijd om uit te zoeken waarom de multinationals alles omzeilen en alleen maar groter worden en alle concurrentie opslokken.