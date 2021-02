"Moderna heeft voor ruim 18 miljard aan vaccincontracten getekend"

quote: frkie schreef op 25 februari 2021 16:26:

Je zou bijna gaan denken dat de vaccinproducenten het virus in omloop hebben gebracht.

-Het CDC heeft Fort Detrick in november 2019 gesloten omdat daar de werksituatie niet 'optimaal' was.-Handels oorlog met China. Wuhan word aangewezen als boosdoener voor de Covid-19 uitbraak.-Versnelde procedure om een vaccin goed gekeurd te krijgen met als gevolg exorbitante winsten en een middel om aan een onderhandelingstafel te gebruiken.-"Why would you do it? Because we can!" is een bekende amerikaanse uitspraak.Je zou bijna denken dat je een punt hebt. Maar in het algemeen worden diegenen die met dit soort complot theorieen komen worden voor gek versleten. Ik zou 2 keer nadenken voordat ik met dit soort theorien zou komen. Ik zelf zou er niet aan beginnen.