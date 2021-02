Groot deel horeca wil terrassen op 2 maart open

Ik snap dat veel ondernemers wanhopig zijn. Tegelijkertijd is de argumentatie niet op orde. Virusoverdracht gaat exponentieel, dus omhoog of naar beneden bij effectieve maatregelen. Virusoverdracht is optimaal in de winter, ook buiten! Dus een sociaal verkeer op gang brengen door de terrassen open te gooien zal de virusoverdracht exponentieel doen toenemen.



Alle verwijzingen naar dom gedrag (zoals Vondelpark) zijn geen rechtvaardiging voor een beleidswijziging. Je zou beter kwaad kunnen worden op die Vondelpark feestjes. Zij stellen de ophef van de lockdown juist uit.