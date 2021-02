Meer zakelijke klanten Volksbank moeten betalen voor spaargeld

Er wordt gewerkt bij DNB op het Frederiksplein Amsterdam, die binnen toren wordt gesloopt om ruimte te maken voor een "open tuin, leeszaal en informatie centrum"



Het hele complex is omring met mooie kleurige borden, elke bord heeft een aparte kleur en een eigen onderwerp over het monetaire system waarmee wij vandaag de dag moeten leven.



Een spreuk, wat uitleg, informatie over sparen, rente, vals geld, zeer divers dus, ze hebben er best wel een paar ton voor uitgetrokken om dit mooi duurzaam te presenteren.



Ik durf te stellen dat enkele borden niet meer actueel zijn, ingehaald door de nieuwe realiteit dus.

Verkeerde aannames, foute uitleg, gewoon nepperij, propaganda bijna om het een en ander zo zonnig mogelijk te presenteren.



Elke week gaat het meer zielig en triest aandoen, het is dat je hier geen fotos kunt plakken, jammer!



DNB heeft zijn langste tijd gehad, de nieuwe generatie moet afrekenen met dit instituut en doorgaan voor de eigen kansen, ik ga dat meer stimuleren.