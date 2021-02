Bayer diep in het rood door schikking rond onkruidverdelger

quote: Pensioen in zicht schreef op 25 februari 2021 10:19:

[...]Als het zo veilig is drink er dan een glaasje van..



Er zijn honderden gestorven door roundup!



Dat je als aandeelhouder van Bayer dat niet wil erkennen siert u niet.

ik had een biologie leraar, universitair geschoold (wat niet wil zeggen dat dat gelijk staat aan wijs, maar dit terzijde), die de vraag stelde: 'wat zou de voorkeur hebben, 5 doden/1000 inwoners door DDT gebruik of pakweg 51 doden door honger? En, "denk daarbij even ook aan de sociale armoede, etc"Roundup is een beladen onderwerp. Het gaat niet meer om of iets bewezen is, maar wie gelijk krijgt.Tis ook niet perse dat er geen alternatieven zijn, maar de "gemakkelijk' alternatieve middelen worden ook uit de handel gehaal. Eenieder die een moestuin heeft van 100M2 weet dat je elke week moet schoffelen, anders hou je het niet meer bij. Je zal maar eens iets meer hebben....Veel is een kwestie van of de baten de kosten dekken. Zolang we, de consument, niet bereid zijn daarvoor te betalen, en de overheden het mogelijk maakt te produceren op een duurzamere manier, zal de producent zoeken naar dit soort middelen.daarnaast kun je een hele leuke discussie houden of het uberhaupt mogelijk is met 7 mld mensen, biologisch voedsel te telen, zonder gevaar op excessen, zoals phytopthera, sprinkhanen, etc. Misschien moeten we accepteren dat er ook gewoon 10% vd mensen kan dood gaan door honger, dat zijn er maar 0.7 mld. De natuur knapt er mogelijk wel van op, alhoewel, als we gras gaan eten vd honger....? Of toch liever 'enkele honderden doden' , bijna demente gepensioneerde?