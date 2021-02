AEX lijkt fors hoger te beginnen aan drukke beursdag

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich donderdag op voor een van de laatste drukke dagen van het jaarcijferseizoen. De Europese markten lijken daarbij af te stevenen op een fors hoger begin van de nieuwe handelsdag. De stemming op de wereldwijde beurzen is flink verbeterd na geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Powell nam de zorgen over de oplopende inflatie weg en stelde beleggers gerust dat de rente nog lang laag zal blijven.

Op het Damrak kwamen industrieel toeleverancier Aalberts en metalengroep AMG woensdag nabeurs met resultaten. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen gaf donderdag een kijkje in de boeken. Na de slotbel komt chipbedrijf ASMI nog met zijn jaarcijfers. Elders in Europa brachten het Duitse chemieconcern Bayer, de Amerikaans-Belgische bierbrouwer AB InBev en het Zwitserse uitzendconcern Adecco de resultaten naar buiten.

Aalberts boekte in 2020 minder omzet en winst, maar zag de resultaten in de tweede helft van het jaar wel verbeteren. Ook sloot de industrieel toeleverancier het coronajaar af met een sterk orderboek. Aalberts verlaagde wel het dividend over 2020 met 25 procent tot 0,60 euro per aandeel.

AMG

AMG bleef in het vierde kwartaal de impact van de coronacrisis voelen. De metalenspecialist presteerde desondanks beter dan verwacht, mede dankzij kostenbesparingen. Over het hele jaar zag het bedrijf de omzet met 21 procent dalen en werd een nettoverlies geleden van 2,8 miljoen dollar.

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft de coronacrisis behoorlijk gevoeld in zijn resultaten over heel 2020. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. De concurrent van Heineken verwacht dat dit jaar wel sprake zal zijn van herstel, al blijft de virusuitbraak voor onzekerheid zorgen.

AEX

De Europese beurzen sloten woensdag licht hoger. De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 664,54 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 985,81 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 31.961,86 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij.

De euro was 1,2177 dollar waard, tegenover 1,2136 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 63,38 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 67,27 dollar per vat.