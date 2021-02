Brouwer Jupiler en Stella Artois voelt crisis in jaarcijfers

BRUSSEL (ANP) - AB InBev, 's werelds grootste bierbrouwer en bekend van merken als Jupiler, Leffe, Stella Artois en Hoegaarden, heeft de coronacrisis behoorlijk gevoeld in zijn resultaten over heel 2020. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. AB InBev verwacht dat dit jaar wel sprake zal zijn van herstel, al blijft de virusuitbraak voor onzekerheid zorgen.

Het verkoopvolume nam vorig jaar met 5,7 procent af, omdat minder bier werd verkocht aan cafés en restaurants vanwege de horecasluitingen in veel landen tegen de pandemie. Dat werd wel deels goedgemaakt door hogere verkopen via supermarkten voor thuisgebruik. De omzet ging bijna 4 procent omlaag tot iets minder dan 47 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 5 miljard dollar. Hier werd een jaar eerder een bedrag in de boeken gezet van 7,2 miljard dollar.

Om de horeca te steunen, heeft AB InBev onder meer huren kwijtgescholden van horecaondernemers die een pand bij de brouwer huren. AB InBev is zelf geen eigenaar van panden, maar verhuurt panden onder die zij op haar beurt weer huurt van vastgoedeigenaren. De steun kwam bovenop andere maatregelen die de brouwer al nam, zoals bijvoorbeeld kosteloos retour halen van aangebroken tankbier.

In een toelichting spreekt topman Carlos Brito van AB InBev van een extreem uitdagend jaar. In het vierde kwartaal zag het bedrijf wel verbetering van de verkopen, geholpen door de versoepelingen van lockdowns in verschillende landen.